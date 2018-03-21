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06:16, 21 марта 2018

Дональд Трамп внес в  Сенат кандидатуру Майка Помпео для утверждения на посту госсекретаря

Трамп видит нынешнего директора ЦРУ во главе внешнеполитического ведомства посте отставки Рекса Тиллерсона. На освобождающееся место главы ключевого разведывательного ведомства выдвинута кандидатура Джины Хэспел. Сейчас она является первым заместителем Помпео.

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