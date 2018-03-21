Сотрудники управления ФСБ по Петербургу признали, что применяли электрошокеры к Виктору Филинкову
Он был задержан по обвинению в причастности к «террористическому сообществу «Сеть»». По сведениям «Фонтанки», оперативники ФСБ были опрошены следователями по заявлению задержанного о пытках. В своих объяснениях сотрудники ФСБ утверждали, что Филинков оказывал сопротивление, пытался бежать и ничем иным, кроме шокеров, его остановить не удалось. Сам Филинков ранее рассказывал, что его били током несколько часов в салоне минивэна, требуя признательных показаний.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tbedtlbrnjdf 21 марта 2018 | 06:26
У пиндосов это норма - пытать людей электрошокерами, а мы что рыжие? Правильно, что применили электрошокер, нужно было только его заткнуть мрази в жопу, чтобы эта гадина почувствовала на собственной шкуре, что он желает народу России!
ha12raz 21 марта 2018 | 06:29
tbedtlbrnjdf: тебе и заткнут.