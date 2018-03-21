В российский МИД сегодня приглашены все аккредитованные послы зарубежных стран
Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, на Смоленской площади предлагают обсудить дело об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания возлагает ответственность за это преступление на Москву.
Комментарии3
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sergirusso 21 марта 2018 | 06:25
Не травили? Как так. Предателя решили не наказывать? А как же скрепы...
ormanov 21 марта 2018 | 06:25
А послам это надо? Например китайцу или японцу?
klukvik 21 марта 2018 | 06:31
а кокаин будет?