С космодрома «Байконур» сегодня должен стартовать пилотируемый корабль «Союз»

Он доставит на МКС экипаж очередной длительной экспедиции.

В составе экспедиции – российский космонавт Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фьюстел и Ричард Арнольд. Все они уже имеют опыт полетов в космос, однако полугодовая работа на МКС для американцев будет в новинку. В то же время Артемьев летит на орбитальную станцию в составе длительной экспедиции уже во второй раз. Космонавты планируют провести более 50 научных экспериментов. Один из них – под названием Икарус – призван отследить траекторию движения животных и птиц на всей планете. Это в том числе должно позволить разработать систему, которая будет предугадывать природные катаклизмы и делать их математическую модель. Члены новой экспедиции присоединятся к трем своим коллегам, с декабря прошлого года работающим на МКС – россиянину Антону Шкаплерову, американец Скотту Тинглу и японцу Норисигэ Канаи.

Запуск ракеты с пилотируемым кораблем планируется совершить после 20 часов по московскому времени.