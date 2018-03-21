Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест бывшего сенатора от Карачево-Черкесии

Его обвиняют в крупном мошенничестве.

Известный в Карачаево-Черкесии бизнесмен Вячеслав Дерев был задержан в начале марта в своем доме в поселке Псыж. Его этапировали в Москву, где предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Затем Басманный суд арестовал бывшего сенатора на два месяца. Как пишет газета «Коммерсант», дело о незаконном возмещении НДС было возбуждено еще в 2011 году. Несколько сотрудников налоговой службы были арестованы. В поле зрения следователей оказались две фирмы, которые принадлежат братьям Деревым. Они между собой заключили контракты на строительство свиноводческих комплексов в Адыгее и Карачаево-Черкесии. По версии следствия, компания-подрядчик завысила стоимость работ, в результате чего заказчику мог быть необоснованно возвращен НДС в размере 119 миллионов рублей

В конце января в Москве был задержан и сын бывшего сенатора Эдуард Дерев. Он нарушил правила подписки о невыезде. Меру пресечения ему избрали по делу об избиении полицейского.