У здания Госдумы пройдет очередная серия пикетов с требованием расследовать обвинения в домогательствах Слуцкого
В это же время дело будет рассматривать думская комиссия по этике.
Пикеты, организованные правозащитниками из Amnesty International, пройдут у здания Госдумы уже во второй раз, поэтому акция получила название «Слуцкого к ответу-2». Ее участники потребуют «не спускать депутату с рук сексуальную агрессию».
Предыдущая серия пикетов прошла 8 марта. Незадолго до этого Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах журналистки «Дождя», RTVI и «Русской службы Би-би-си», причем у последней из них, Фариды Рустамовой, есть аудиозапись разговора с депутатом.
Сам Слуцкий все обвинения отрицал, называя их «заказухой» и «бредом». 8 марта в своем Facebook он решил извиниться перед женщинами, которым «когда-либо … причинил любые переживания». При этом напрямую о скандал он не упоминал. За депутата вступились и некоторые его коллеги, включая спикера Вячеслава Володина, который предложил журналисткам сменить работу.
На сторону Слуцкого также встал лидер Чечни Рамзан Кадыров, который назвал депутата «БРАТОМ» и отверг обвинения в его адрес.
Комментарии2
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bervalano 21 марта 2018 | 06:13
Слуцкий - редиска! Туды его в качель!
zolingen 21 марта 2018 | 06:31
На этот раз без собчак? Спектакль- шоу добрых дел завершен?