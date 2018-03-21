У здания Госдумы пройдет очередная серия пикетов с требованием расследовать обвинения в домогательствах Слуцкого

В это же время дело будет рассматривать думская комиссия по этике.

Пикеты, организованные правозащитниками из Amnesty International, пройдут у здания Госдумы уже во второй раз, поэтому акция получила название «Слуцкого к ответу-2». Ее участники потребуют «не спускать депутату с рук сексуальную агрессию».

Предыдущая серия пикетов прошла 8 марта. Незадолго до этого Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах журналистки «Дождя», RTVI и «Русской службы Би-би-си», причем у последней из них, Фариды Рустамовой, есть аудиозапись разговора с депутатом.

Сам Слуцкий все обвинения отрицал, называя их «заказухой» и «бредом». 8 марта в своем Facebook он решил извиниться перед женщинами, которым «когда-либо … причинил любые переживания». При этом напрямую о скандал он не упоминал. За депутата вступились и некоторые его коллеги, включая спикера Вячеслава Володина, который предложил журналисткам сменить работу.

На сторону Слуцкого также встал лидер Чечни Рамзан Кадыров, который назвал депутата «БРАТОМ» и отверг обвинения в его адрес.