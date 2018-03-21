Угрозы заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования не принесут результата
Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни. Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ. Представители мессенджера считают, что приказ спецслужбы предоставить ключи от переписки пользователей нарушает конституционные права граждан.
Глава Чечни и активный пользователь telegram Рамзан Кадыров следит за ситуацией вокруг возможной блокировки мессенджера. Об этом «Эху Москвы» рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов. По его словам, Кадыров считает, что руководство telegram должно предоставить ключи шифрования ФСБ, и это не отразиться негативно на пользователях. На канал Рамзана Кадыров в telegram подписано почти 30 тысяч человек.
В случае, если telegram действительно будет заблокирован на территории России, то будет немало возможностей для того, чтобы продолжать его использовать. Об этом «Эху Москвы» рассказал специалист по кибербезопасности Александр Литреев. Он добавил, что в Иране, где мессенджер подвергся блокировке, пользователям удается успешно её обходить.
Комментарии5
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jblack2 21 марта 2018 | 06:15
Результат будет однозначно.
Дуров будет горд собой, а у россиян не будет телеграмма...
djuga 21 марта 2018 | 06:16
Обходить, наверное, можно. Как и добраться в любую точку планеты козьими тропами на ишаках, мостить гати через болота и пробиваться сквозь торосы на собачьих упряжках.
Спрашивается, зачем в 21 веке так издеваться над человеком когда есть автобаны и самолеты?
Наверное, скрепы слишком велики, по весу и габаритам не проходят...
russky77 21 марта 2018 | 06:20
Случилось как-то выпивать в компании с высокопоставленным силовиком. Зашел разговор за злодеев, слежки, прослушки. Прикалываясь над их дремучестью, говорю: я на вашем месте взял бы какого-нибудь своего чувака под прикрытием, с репутацией диссидента и светлой головы. Сваял бы от его имени зашифрованный мегазащищенный мессенджер, устроил бы шум с наездом на него МВД, ФСБ, скандальчик с Роскомнадзором с угрозой блокировки, если ключик дешифровки не даст. Все нужные вам ребята сами бы на этот мессенджер подсели. Он мне: Успокойся, давно уже такой сделали. Я: - Какой?
- Догадайся с трех раз...
chapter_2 21 марта 2018 | 06:23
Требование ФСБ предоставить ему ключи шифрования мессенджера не в интересах гражданского общества России. Сервис Телеграм вносит существенный вклад в ВВП России. Запрет Телеграмм только ускорит смерть Большого Брата (ББ).
rash 21 марта 2018 | 06:26
Какая "секретная" служба не мечтает залезть у вам в "кровать", а нынешняя и в карман.