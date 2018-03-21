Угрозы заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования не принесут результата

Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни. Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ. Представители мессенджера считают, что приказ спецслужбы предоставить ключи от переписки пользователей нарушает конституционные права граждан.

Глава Чечни и активный пользователь telegram Рамзан Кадыров следит за ситуацией вокруг возможной блокировки мессенджера. Об этом «Эху Москвы» рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов. По его словам, Кадыров считает, что руководство telegram должно предоставить ключи шифрования ФСБ, и это не отразиться негативно на пользователях. На канал Рамзана Кадыров в telegram подписано почти 30 тысяч человек.

В случае, если telegram действительно будет заблокирован на территории России, то будет немало возможностей для того, чтобы продолжать его использовать. Об этом «Эху Москвы» рассказал специалист по кибербезопасности Александр Литреев. Он добавил, что в Иране, где мессенджер подвергся блокировке, пользователям удается успешно её обходить.