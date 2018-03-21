Новый взрыв прогремел в американском Остине.

На этот раз ранения получил один человек. Как передает «Фокс ньюс» в текущем месяце в этом городе имели место уже четыре взрыва. Погибли два человека и ранены четверо. Власти считают, что все эти инциденты могут быть связаны. связаны. За помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в 100 тысяч долларов, а губернатор Техаса Грег Эбботт — дополнительно 15 тысяч.