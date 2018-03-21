Осужденный по делу «Ив Роше» брат Алексея Навального Олег, в шестой раз переведен в  ШИЗО.

Об этом оппозиционный политик, получивший по этому же делу условный срок, сообщает в своем телеграм-канале. В ЕСПЧ признали приговор несправедливым и обязал Россию выплатить братьям Навальным компенсацию в размере 80 тысяч евро. Об освобождении Олега Навального и других политзаключенных на днях ходатайствовала Ксения Собчак на встрече Путина с кандидатами в президенты.