Осужденный по делу «Ив Роше» брат Алексея Навального Олег, в шестой раз переведен в ШИЗО.
Об этом оппозиционный политик, получивший по этому же делу условный срок, сообщает в своем телеграм-канале. В ЕСПЧ признали приговор несправедливым и обязал Россию выплатить братьям Навальным компенсацию в размере 80 тысяч евро. Об освобождении Олега Навального и других политзаключенных на днях ходатайствовала Ксения Собчак на встрече Путина с кандидатами в президенты.
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