В российский МИД сегодня приглашены все аккредитованные послы зарубежных стран.
Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, на Смоленской площади предлагают обсудить дело об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания возлагает ответственность за это преступление на Москву.
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fr_perren 21 марта 2018 | 05:14
Явка в смокингах и химзащите.