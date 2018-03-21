Очередная экспедиция отправится сегодня вечером на МКС.

Как сообщили ИФ в подмосковном ЦУПе, старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» запланирован в 20:44мск. В составе экипажа космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта в 22:41 по Москве.