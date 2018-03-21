В Нидерландах сегодня пройдет референдум по т.н. закону о «Большом брате».

Законопроект предоставляет спецслужбам больше возможностей для слежки за гражданами. Избирателям предстоит ответить на вопрос, готовы ли они поступиться своим правом на личную жизнь в обмен на большую безопасность. Плебисцит является консультативным, то есть правительство не будет обязано учитывать его результаты.