В Нидерландах сегодня пройдет референдум по т.н. закону о «Большом брате».
Законопроект предоставляет спецслужбам больше возможностей для слежки за гражданами. Избирателям предстоит ответить на вопрос, готовы ли они поступиться своим правом на личную жизнь в обмен на большую безопасность. Плебисцит является консультативным, то есть правительство не будет обязано учитывать его результаты.
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