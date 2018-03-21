Дональд Трамп внес на  утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.

На прошлой неделе Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его зам Джина Хаспел. Формально Тиллерсон будет возглавлять госдеп до 31 марта.