Дональд Трамп внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.
На прошлой неделе Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его зам Джина Хаспел. Формально Тиллерсон будет возглавлять госдеп до 31 марта.
Комментарии1
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zemljanka 21 марта 2018 | 04:28
Непрофессионалы. Опустили планку.