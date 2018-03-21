Полиция в Греции задержала россиянку в рамках расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Как передает ВВС, задержанной оказалась 35-летняя Мария Ефимова, которая раньше работала в банке Pilatus Bank. Галиция называла Ефимову одним из своих информаторов. Россиянка сама пришла в полицейский участок, чтобы заявить об опасениях за свою жизнь. Сейчас она в одном из полицейских участков в Афинах. В российском МИДе эту информацию еще не комментировали. Ареста Ефимовой по обвинению в хищениях добивались власти Кипра и Мальты. Галиция, была известна своими расследованиям коррупции в стране. Она трагически погибла в октябре при взрыве бомбы в ее машине.