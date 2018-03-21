Сегодня думская комиссия по этике рассмотрит материалы о домогательствах депутата Леонида Слуцкого.

Заседание пройдет в закрытом режиме. На главу международного комитета пожаловались журналистка «Би-би-си» Фарида Рустамова, замглавного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала Дождь Дарья Жук. Пострадавших журналисток на комиссию не позвали, до сих пор не ясно, появится ли на заседании сам Слуцкий.