На Смоленской площади сегодня ждут послов зарубежных государств.
Российский МИД намерен дать свои разъяснения по «делу Скрипаля» и заявлений Великобритании о причастности России к инциденту в Солсбери.
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Российский МИД намерен дать свои разъяснения по «делу Скрипаля» и заявлений Великобритании о причастности России к инциденту в Солсбери.
Комментарии2
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vlad_kondrat 21 марта 2018 | 04:21
Ждем-с откровений, как Путин ловко руководил операцией, заранее все спланировал сам, нашел людей и те геройски траванули 34 ни в чем не повинных людей, а затем он бодренько расскажет почему не бухнул ядерным ударом по Лондону, типа "не захотел себе настроение портить"...
sergeev67 21 марта 2018 | 05:12
Не запутались бы в собственных разьяснениях. А то версий уже больше, чем по малазийскому Боингу. Офигенно правдивые, но взаимоисключающие.