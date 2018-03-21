Прах Стивена Хокинга будет погребен в пантеоне Вестминстерского аббатства рядом с могилами Ньютона и Дарвина.
Об этом сообщается в твиттере аббатства. Один из самых выдающихся ученых мира Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщается в твиттере аббатства. Один из самых выдающихся ученых мира Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт