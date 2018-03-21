В Юсуповском дворце в Петербурге открывается выставка картин Бориса Гребенщикова.
Экспозиция называется «БГ явления». В ней, как передает ТАСС, представлено 16 полотен в технике станковой живописи. Картины выполнены маслом на холсте.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Экспозиция называется «БГ явления». В ней, как передает ТАСС, представлено 16 полотен в технике станковой живописи. Картины выполнены маслом на холсте.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт