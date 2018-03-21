Полиция застрелила вооруженного мужчину, который забаррикадировался в ресторане в Принстоне .
Как передает Ассошиэйтед Пресс, мужчина, по неизвестной причине, находился там около пяти часов. Переговоры полиции с ним завершились безрезультатно, после этого был открыт огонь на поражение.
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pushok1971 21 марта 2018 | 03:25
Вывод - в Принстоне нельзя баррикадироваться в ресторане с оружием. На РАБсии, если ты холоп - нельзя почти ничего, а если боярин - можно почти всё!