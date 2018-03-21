Осужденный по делу «Ив Роше» брат Алексея Навального Олег,в шестой раз переведен в ШИЗО.
Об этом оппозиционный политик, получивший по этому же делу условный срок, сообщает в своем телеграм-канале. В ЕСПЧ признали приговор несправедливым и обязал Россию выплатить братьям Навальным компенсацию в размере 80 тысяч евро. Об освобождении Олега Навального и других политзаключенных на днях ходатайствовала Ксения Собчак на встрече Путина с кандидатами в президенты.
Комментарии2
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alexakimfaa 21 марта 2018 | 03:28
Свободу Олегу Навальному!.. Это же один из методов давления на Алексея Навального,который "вертухаль" применяет довольно часто. Позор такой системе!!
opiatnovyi63 21 марта 2018 | 03:44
Это и есть настоящий политзаключённый!Олег сидит за то ,что он брат Алексея Навального!