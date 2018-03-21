Сотрудники управления ФСБ по Петербургу признали, что применяли электрошокеры к Виктору Филинкову.
Он был задержан по обвинению в причастности к «террористическому сообществу «Сеть»». По сведениям «Фонтанки», оперативники ФСБ были опрошены следователями по заявлению задержанного о пытках. В своих объяснениях сотрудники ФСБ утверждали, что Филинков оказывал сопротивление, пытался бежать и ничем иным, кроме шокеров, его остановить не удалось. Сам Филинков ранее рассказывал, что его били током несколько часов в салоне минивэна, требуя признательных показаний.
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lovemoskaleva 21 марта 2018 | 03:39
Гестапо в действии!