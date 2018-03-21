Заявления экс-порноактрисы о связи с Трампом подтверждены детектором лжи.
Как передает Эн-би-си, Стефани Клиффорд успешно прошла проверку на полиграфе. Ранее она утверждала, что более 10 лет назад вступала в интимную связь с нынешним президентом США. Проверка
показала, что Клиффорд с вероятностью 99 процентов не лгала.
Комментарии3
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vitek61 21 марта 2018 | 03:05
Надо было для объективности её и про Билла спросить...
stalin_vsegda_zhiv 21 марта 2018 | 03:10
К концу второго срока Трампу уже и зачесывание волос не поможет, проедят всю плешь окончательно.
fedor55 21 марта 2018 | 03:06
Шлюха когда то спала с Трампом и теперь на этом пиарится. Что слава покоя не дает или ещё бабла с Трампа хочет поднять?