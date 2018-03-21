СФ обсудит сегодня заявление о срыве выборов президента России на Украине.
Это связано с недопуском россиян на избирательные участки, открытые в соседнем государстве. Сенаторы намерены призвать ООН, международные парламентские объединения и парламенты стран Европы осудить действия украинских властей.
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ospa82 21 марта 2018 | 03:11
На фоне лихих действий российских отравителей это-ерунда