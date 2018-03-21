Иностранные компании, работающие в проекте «Северный поток — 2», могут попасть под американские санкции.
Как заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, это предусмотрено законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций. Этот акт накладывает ограничения на компании, работающие в российском секторе.
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fig_wam 21 марта 2018 | 02:53
Давно ясно, что к СП-2 полный писец пришел.
Кому охота попадать под санкции США.
Для многих компаний это будет означать прекращение деятельности.