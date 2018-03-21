Шведские и датские чиновники, возможно последуют примеру британского правительства и не поедут на ЧМ-2018 в России.

Как пишет The Local, окончательное решение еще не принято. Ранее об отказе ехать на ЧМ в Россию заявили в канцелярии президента Польши. На турнир и церемонию его открытия могут не приехать официальные лица Исландии. Британское руководство и члены королевской семьи бойкотируют мундиаль из-за дела «Скрипаля».