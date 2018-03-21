Сегодня думская комиссия по этике рассмотрит материалы о домогательствах депутата Леонида Слуцкого.
Заседание пройдет в закрытом режиме. На главу международного комитета пожаловались журналистка «Би-би-си» Фарида Рустамова, замглавного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала Дождь Дарья Жук. Пострадавших журналисток на комиссию не позвали, до сих пор не ясно, появится ли на заседании сам Слуцкий.
Комментарии2
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kukrynx 21 марта 2018 | 02:28
А чего там рассматривать?
Кастрировать нафиг!
ospa82 21 марта 2018 | 03:13
Слуцкий подкинет пару адресов и всё будет ОК