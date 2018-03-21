В российский МИД сегодня приглашены все аккредитованные послы зарубежных стран.
Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, на Смоленской площади предлагают обсудить дело об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания возлагает ответственность за это преступление на Москву.
Комментарии9
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fun43 21 марта 2018 | 02:21
Чай пить будут?
fig_wam 21 марта 2018 | 02:57
fun43: Видимо совсем дело плохо раз дошло до таких беспрецедентных брифингов.
так хорошо гуляли по поляне и на всех плевали.
И тут им на хвост наступили ....
ospa82 21 марта 2018 | 03:06
fun43: Обязательно. С полонием...
sergoder172 21 марта 2018 | 02:44
Видимо, время пришло. Послы будут Машку в задницу трахать.
avorozhev Александр Ворожев 21 марта 2018 | 03:16
sergoder172: За падлу такую трахать, гандоны не спасут...
severnaj 21 марта 2018 | 02:47
Распростерли объятия - имитируют открытость и искренность :-)))
alex362 21 марта 2018 | 02:56
" Так, щас будут склонять к труду! "
А вдруг сейчас выйдут и покаются?
Только кажется мне, что будет "кто не с нами, тот против нас, на всех новичка хватит!"
Пациент безнадежен.
gibs 21 марта 2018 | 03:05
краткое содержание предстоящего выступления перед послами: - Вы все пи*арасы , а я Д'Артаньян"
ostapbey 21 марта 2018 | 03:46
Хорошая метода.. Жаль Чикотило не дожил..
Даже.