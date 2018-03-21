Симпозиум WADA обсудит сегодня судьбу Российского антидопингового агентства.
Для участия в обсуждении приглашен гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. Окончательного решения о возможном восстановлении РУСАДА в правах сегодня не будет. Его примет 17 мая в Монреале совет учредителей WADA
Комментарии1
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spec71205 21 марта 2018 | 01:43
Сотрудникам WADA совсем крышу снесло! -нет такого государства как рф!!! -название этого Аля улю 404!!!