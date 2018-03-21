У здания СФ на Б. Дмитровке неизвестный пытался поджечь припаркованные там автомобили.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как мужчина бросает бутылку с горючей смесью, но промахивается и попадает себе под ноги. После этого на нем загорается одежда. Сбить пламя помогают прохожие. По сведениям КП, мужчину задержала охрана Совета Федерации, его отвезли в отделение полиции. О мотивах злоумышленника пока ничего не известно. По неофициальным данным, мужчина состоит на учете у психиатра.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fresh_breeze 21 марта 2018 | 01:24
Ничё, ЕСПЧ отмажет, это не какой-то там поджигатель банка в Париже, тут политический протест безымянного борца с режимом, к тому же пострадавшего от огня.
----------------------------------------------------------------
"мужчина состоит на учете у психиатра."
----------------------------------------------------------------
Правда? Тогда у психиатра могут быть проблемы, если он не может ставить правильные диагнозы, отличая социально опасных от всех остальных своих пациентов.
А может, очередной опп загодя решил купить справку, чтобы отделаться по-лёгкому в случае чего? Тем более, что оппам проще закосить под "7-б", у многих из них и так все признаки пограничного состояния.
spec71205 21 марта 2018 | 01:46
...очень мелко плавает дурик! -надо было взорвать всю стоянку вместе СФ!