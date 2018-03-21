У здания СФ  на Б. Дмитровке неизвестный пытался поджечь припаркованные там автомобили.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как мужчина бросает бутылку с горючей смесью, но промахивается и попадает себе под ноги. После этого на нем загорается одежда. Сбить пламя помогают прохожие. По сведениям КП, мужчину задержала охрана Совета Федерации, его отвезли в отделение полиции. О мотивах злоумышленника пока ничего не известно. По неофициальным данным, мужчина состоит на учете у психиатра.