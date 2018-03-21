В аэропорту Шереметьево задержан сопредседатель движения «Голос» Роман Удот.
Как сообщил «ОВД-Инфо» адвокат Даниила Липин, сотрудник НТВ обвинил Удота в краже мобильного телефона. Между тем, сопредседатель «Голоса» первым вызвал полицейских и обратился с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни. До это НТВ опубликовал видеозапись под названием «Активист «Голоса» атаковал журналистов НТВ».
Комментарии4
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spec71205 21 марта 2018 | 01:18
...а я про что . Это змеи что кусают сами себя!
salut__521 21 марта 2018 | 01:29
нтв нужно переименовать в птв - провокаторское телевидение.
servelat 21 марта 2018 | 01:53
salut__521: Вас там не было. Как раз провокатор и есть Удод.
mavreh 21 марта 2018 | 02:02
Не знал, что удоты существуют..