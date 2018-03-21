В аэропорту Шереметьево задержан сопредседатель движения «Голос» Роман Удот.

Как сообщил «ОВД-Инфо» адвокат Даниила Липин, сотрудник НТВ обвинил Удота в краже мобильного телефона. Между тем, сопредседатель «Голоса» первым вызвал полицейских и обратился с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни. До это НТВ опубликовал видеозапись под названием «Активист «Голоса» атаковал журналистов НТВ».