После взрыва в жилом доме в Мурманске возбуждено уголовное дело.

Погибли два человека. Основная версия — взрыв бытового газа. Между тем, в Сети обсуждается еще одна версия. Один из жильцов дома незадолго до взрыва написал у себя в «ВКонтакте», что 20 марта станет последним днем его жизни. Эта информация проверяется. Что именно послужило причиной взрыва, установят следователи и криминалисты. По оценкам спасателей, эпицентр взрыва мог находиться на четвертом или пятом этаже.