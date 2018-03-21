Четверо предполагаемых боевиков убиты в Чечне.
Их личности устанавливаются. Как передает ИФ, группа была блокирована в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе. Со стороны правоохранительных органов пострадавших нет.
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Их личности устанавливаются. Как передает ИФ, группа была блокирована в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе. Со стороны правоохранительных органов пострадавших нет.
Комментарии3
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sborisych 21 марта 2018 | 01:10
Четверо предполагаемых боевиков убиты в Чечне. Их личности устанавливаются.
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охренеть...
che21 21 марта 2018 | 01:49
Четверо неизвестных убиты.
Устанавливается было ли у них оружие,и вообще,бооьше трех не собираться !
na555 21 марта 2018 | 02:10
Убили за то что лица были незнакомыми?