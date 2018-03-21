Высланные из Великобритании российские дипломаты вернулись на родину.
Прилетевший за российскими гражданами правительственный Ил-96 принадлежит управделами президента. Борт с таким же номером, как отмечает flightradar24.com, фигурировал в «кокаиновом деле» о контрабанде наркотиков из Аргентины.
Комментарии5
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spec71205 21 марта 2018 | 01:15
...на родину куда???? -нет у них родины по причине государства 404!!! Родину они профукали ещё в 90-х! -для меня они обезьяны что прыгают с одной пальмы на другую!
salut__521 21 марта 2018 | 01:15
Ну раз тем же бортом летели, значит и эти кокс вывозили в чемоданах с тряпьём...
lavsvet 21 марта 2018 | 01:36
salut__521: Родина ,лапти ,брюква Боярышник , скрепы ,ну что может быть прекрасней нашей раши. А может и Самого несменяемого повидаем - мечтают дипломаты.
zamorysh 21 марта 2018 | 01:42
С радостью?
emoss 21 марта 2018 | 02:01
Могу себе только представить какими х...ями сейчас жены дипломатов обкладывают всю это кремлевскую компашка и как истерят детишки, оказавшись в «родимых» пенатах.
Через общий пограничный контроль прошли? Постояли там? На угрюмые рожи пограничник «истинно славянской внешности» посмотрели?
Услышали радостное приветствие от погранцов « Добро Пожаловать в Россию»?
Все ещё только начинается, товарищи « дипломаты». На следующий день добро пожаловать в главный офис МИДа на Смоленскую,;где вам вслед будут смотреть с презрением свои же сослуживцы, парящиеся в Москве...