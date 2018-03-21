Совет директоров Cambridge Analytica отстранил от работы гендиректора компании Александра Никса
Он не сможет исполнять обязанности до окончания независимого расследования. Об этом говорится на сайте компании. В последние дни компания оказалась в центре внимания СМИ. Английские и американские газеты выпустили расследования, где говорилось, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей соцсети Facebook с целью помочь Дональду Трампу на выборах президента США. Кроме того, накануне телеканал Channel 4 показал видеозапись, на которой Александр Никс предлагает потенциальному клиенту варианты провокаций в отношении конкурентов на выборах.
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stoned_fox 21 марта 2018 | 00:12
Выборы в России прошли, И, "русских хакеров" слили.