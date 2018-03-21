В Госдуме сегодня рассмотрят обвинения в сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого
О них ранее рассказали журналистки нескольких изданий.
На заседании комиссии Госдумы по этике точно будут присутствовать журналистка Русской службы Би-Би-Си Фарида Рустамова и корреспондент телеканала «Дождь» Дарья Жук. Они подтвердили, что получили такое приглашение. При этом, как ранее сообщил глава комиссии Отари Аршба, участие Леонида Слуцкого находится под вопросом. На заседании, которое пройдет в закрытом режиме, планируется выслушать позицию журналисток, а затем ответ самого депутата. Напомним, Рустамова, Жук, а также заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах в начале марта. Русская служба Би-би-си при этом даже предоставила расшифровку аудиозаписи интервью с депутатом. На ней Слуцкий, одновременно являющийся главой международного комитета Думы, называет Фариду Рустамову «зайчонком», предлагает ей бросить своего молодого человека и стать любовницей. Кроме того, журналистки жаловались на неприличное поведение и прикосновения Слуцкого.
Сам Слуцкий отвергает обвинения. Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что возьмет ситуацию под личный контроль, но позднее предложил журналисткам уволиться, если они боятся работать в парламенте.
Комментарии4
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nikitin43 21 марта 2018 | 00:13
это очень важно , ну а остальное - самолёт с 39 военными , коксом , отравлениям ... это как слугам народа прикажет народ из кремля , параша ....
stoned_fox 21 марта 2018 | 00:20
nikitin43: Слышь недовольный, ваша братия тут всё горло сорвала требуя расследования, и ты тут такое выдаёшь. Смотри Лёха тебя накажет.
stoned_fox 21 марта 2018 | 00:15
Думаки, только не уподобляйтесь америке и гейропе.
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 00:16
Чего тут рассматривать-то?
Гнать ко всем чертям этого лубянского лживого и похотливого воришку!