В Туапсе совершено покушение на районного депутата
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, в минувший понедельник неизвестный не менее трёх раз выстрелил по машине, которой управлял Артур Подольский. Две пули задели депутата от «Единой России» по касательной, пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Официального подтверждения этой информации нет.
Источник Интерфакса рассказал, что в декабре прошлого года в Анапе пытались убить брата Артура Подольского, а в 2013 году был убит их отец. Собеседник агентства уточнил, что Подольские – сыновья криминального авторитета.
Комментарии1
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chnch 21 марта 2018 | 00:20
Просто золото, а не человек! Именно из таких замечательных людей и состоит опора Путина "Единая Россия" А стрелял русофоб англичанин, сторонник Навального!