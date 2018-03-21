В Туапсе совершено покушение на районного депутата

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, в минувший понедельник неизвестный не менее трёх раз выстрелил по машине, которой управлял Артур Подольский. Две пули задели депутата от «Единой России» по касательной, пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Официального подтверждения этой информации нет.

Источник Интерфакса рассказал, что в декабре прошлого года в Анапе пытались убить брата Артура Подольского, а в 2013 году был убит их отец. Собеседник агентства уточнил, что Подольские – сыновья криминального авторитета.