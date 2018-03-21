В Чечне убиты четверо предполагаемых боевиков
По данным пресс-службы регионального МВД, спецоперация проходила в лесу, в Ачхой-Мартановском районе. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали, передаёт агентство Интерфакс.
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По данным пресс-службы регионального МВД, спецоперация проходила в лесу, в Ачхой-Мартановском районе. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали, передаёт агентство Интерфакс.
Комментарии4
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nikitin43 21 марта 2018 | 00:18
кластеры расеи ...добро пожаловать ... эка денег на всех бандитов не хватит , джабраиловых , кадыровых ....на с. кавказе разгорается гражданская война , вайнахи не будут десятилетиями рабство и нищету терпеть .
stoned_fox 21 марта 2018 | 00:23
nikitin43: рабство и нищету терпеть .
Ты совсем невменяемый?? Нищета в Чечне!!! Ну ты и баран.
korikov 21 марта 2018 | 00:22
Из двух с половиной слов новости и заголовка можно понять, что боевики были только предполагаемые, но их всё-равно убили.
А оружие при них было?
А они стреляли в сотрудников правоохранительных органов или просто гуляли и смотрели футбол?
При каких условиях эти "предполагаемые" были убиты?
Хоть какая-то информация есть?
Я конечно могу перейти на Интерфакс и посмотреть, так же, как посмотреть новости об этом и на других ресурсах.
putinnavsegda 21 марта 2018 | 00:22
Наблюдатели на выборы от Навального?