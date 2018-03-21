Сопредседателя движения «Голос» Романа Удота задержали в аэропорту «Шереметьево» после конфликта с сотрудниками НТВ

Об этом ОВД-Инфо сообщил юрист Даниил Липин. По его словам, работник телекомпании обвинил Удота в краже телефона и вызвал полицию. Тем временем канал опубликовал видео конфликта, оно сопровождается заголовком «Активист «Голоса» атаковал журналистов НТВ в аэропорту Шереметьево». На этих кадрах видно, что Роман Удот возмущён тем, что его без разрешения снимают на видео. Удот ранее писал в Фэйсбуке, что собирается подать в суд на НТВ за сюжеты о нём. В прошлом году сотрудники движения в защиту прав избирателей «Голос» провели эксперимент и сделали выводы, что телеканал имеет доступ к прослушке телефонов, которую, по мнению ассоциации, ведут российские спецслужбы.