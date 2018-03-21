Сопредседателя движения «Голос» Романа Удота задержали в аэропорту «Шереметьево» после конфликта с сотрудниками НТВ
Об этом ОВД-Инфо сообщил юрист Даниил Липин. По его словам, работник телекомпании обвинил Удота в краже телефона и вызвал полицию. Тем временем канал опубликовал видео конфликта, оно сопровождается заголовком «Активист «Голоса» атаковал журналистов НТВ в аэропорту Шереметьево». На этих кадрах видно, что Роман Удот возмущён тем, что его без разрешения снимают на видео. Удот ранее писал в Фэйсбуке, что собирается подать в суд на НТВ за сюжеты о нём. В прошлом году сотрудники движения в защиту прав избирателей «Голос» провели эксперимент и сделали выводы, что телеканал имеет доступ к прослушке телефонов, которую, по мнению ассоциации, ведут российские спецслужбы.
Комментарии4
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servelat 21 марта 2018 | 00:16
Почему эти "активисты" чаще всего хулиганы, педофилы, наркоторговцы, открытые геи?
nikitin43 21 марта 2018 | 00:21
servelat: они кроме всего ещё и т. н. журналисты нтв , мало того что там скотобойня , так ещё и лубянский сортир .
idruker 21 марта 2018 | 00:23
servelat: Наркоторговцы? А не слишком ли ты далеко зашел, парень, в своем усердии лизать сапог властелина? Немедленно возьми свои слова назад, пока тебя не заподозрили в грязных намеках на государственную крышу наркотраффика из Аргентины, а ты вышвырнут под зад в лагерь проклятых либерастов. И про хулиганов не слишком рот разевай, а то Слуцкий может обидеться, и Жириновский, я уже не говорю про записных авиадебоширов с неземным статусом
tks 21 марта 2018 | 00:22
НТВ превратилось в зловонную кучу дерьма.