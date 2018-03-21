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00:01, 21 марта 2018

Российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран обсудить «дело Скрипаля»

Как ожидается, на сегодняшней встрече российские дипломаты разъяснят позицию Москвы по ситуации с отравлением бывшего разведчика.

Встречу с иностранными послами в Москве проведет руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Об этом накануне рассказала представитель МИДа Мария Захарова, передает «Интерфакс». Российские дипломаты надеются донести до зарубежных коллег свою точку зрения по поводу отравления в Солсбери, а также ответить на возможные вопросы и задать собственные. Захарова подчеркнула, что из-за позиции Великобритании никто до сих пор не знает, каким веществом отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля. В британском посольстве накануне заявили, что пока не приняли решения относительно участия во встрече.
Вчера вечером 23 российских дипломата с семьями покинули Великобританию. Это было сделано по требованию Лондона, который обвинил Москву в отравлении Скрипаля и его дочери.
По данным британской стороны, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», созданным в СССР. Российский МИД утверждает, что яда с таким названием в Советском Союзе не изобретали.

Комментарии

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roqswen 21 марта 2018 | 00:09

бугага. чует кошка чьё мясо съела. спалились кремляди ))

gordy 21 марта 2018 | 00:13

"Российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран обсудить «дело Скрипаля»"

А почему не в ООН?

etofeasko 21 марта 2018 | 00:18

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из «близкого круга» олигарха Бориса Березовского. Об этом заявил отец Литвиненко, Вальтер, в эфире программы «Пусть говорят».
Как отмечается, в 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко переправиться из Турции в Великобританию. Вальтер Литвиненко добавил, что Ахмед Закаев, который тогда тоже находился в Лондоне, называл Гольдфарба агентом ЦРУ.

А ведь о чем поговорить

mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 00:13


Никто не хочет иметь дел не только с нацлидером, но и с его наркоматом.
Особенно с растрёпанной коксо-трольчихой.

aleksandr39 21 марта 2018 | 00:15

Сережка Лавров скажет И Х Т А М Н Е Т или Э Т О Н Е М Ы или Э Т О Ч Е Х И .

hz6691 21 марта 2018 | 00:17

Ну, вот и подошли к третьей стадии принятия неизбежного - "торг".
До этого прошли через: 1) полную несознанку, 2) гнев и угрозы.

tks 21 марта 2018 | 00:18

"...И молвил Морж: «Пришла пора
Подумать о делах:
О башмаках и сургуче,
Капусте, королях,
И почему, как суп в котле,
Кипит вода в морях».
Взмолились устрицы: «Постой!
Дай нам передохнуть!
Мы все толстушки, и для нас
Был очень труден путь».
— Присядьте, — Плотник отвечал, —
Поспеем как-нибудь.
— Нам нужен хлеб, — промолвил Морж, —
И зелень на гарнир,
А также уксус и лимон,
И непременно сыр.
И если вы не против,
Начнем наш скромный пир.
— Ах, неужели мы для вас
Не больше, чем еда,
Хотя вы были так добры,
На пригласив сюда!
А Морж ответил: «Как блестит
Вечерняя звезда!
Я очень рад, что вы пришли
В пустынный этот край.
Вы так под уксусом нежны —
Любую выбирай».
А Плотник молвил: «Поскорей
Горчицу мне подай!»
— Мой друг, их заставлять спешить
Отнюдь мы не должны.
Проделав столь тяжелый путь,
Они утомлены.
— С лимоном, — Плотник отвечал, —
Не так они вкусны.
— Мне так вас жаль, — заплакал Морж
И вытащил платок, —
Что я не в силах удержать
Горючих слез поток.
И две тяжелые слезы
Скатились на песок..."

© Л.Кэрролл "Морж и Плотник"

salut__521 21 марта 2018 | 00:24

//Российский МИД пригласил послов всех зарубежных...//

К этим пойдёшь, дык еще отравют...

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