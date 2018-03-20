В России началась новая волна гриппа и ОРВИ

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве рост заболеваемости связали, в частности, с аномальной для весны холодной погодой. Сегодня стало известно, что во всех школах Петербурга из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ с завтрашнего дня досрочно начнутся каникулы.