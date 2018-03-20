В России началась новая волна гриппа и ОРВИ
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве рост заболеваемости связали, в частности, с аномальной для весны холодной погодой. Сегодня стало известно, что во всех школах Петербурга из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ с завтрашнего дня досрочно начнутся каникулы.
Комментарии9
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killbalafre 20 марта 2018 | 23:07
Как только царя переизбрали на нескончаемый срок так и понеслось. То понос то золотуха.
Он вообще редкостный везунчик
gordy 21 марта 2018 | 00:11
"В ведомстве рост заболеваемости связали, в частности, с аномальной для весны холодной погодой."
Да ладно: все дружно сходили на выборы - место массового скопления людей - кратчайший путь к распространению инфекции?
natalja1970 20 марта 2018 | 23:26
Везение не при чем. Про эпидемию помалкивали - за явку боялись.
mixanazarov 20 марта 2018 | 23:32
После выборов перецеловались все поголовно. А лекарство уже чипованное - подорожало , даже пурген.
stoned_fox 21 марта 2018 | 00:27
mixanazarov: Запором страдаешь?: Хотя вряд ли, вон как дрищешь ! А про инкубационный период ваще не слыхивал.
brocer 20 марта 2018 | 23:34
Самые заразные это учителя. Им бы намордники одевать на уроках. ))
natalja1970 20 марта 2018 | 23:40
brocer: Нас, учителей, заражают дети. Вот им и надо НАдевать!
begly_ 20 марта 2018 | 23:52
brocer:
Российская школа главный кузнец расходного материала для кремлевской группировки под руководством главного пахана-беспридельщика.
pushok1971 20 марта 2018 | 23:50
Массовая утечка "новичка" из-за очередного переизбрания двойников старичка...