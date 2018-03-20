Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении аэропорта Домодедово
В ведомстве считают, что авиаузел создает дискриминационные условия при допуске служб такси. Дата рассмотрения пока не назначена, — передает агентство ТАСС.
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В ведомстве считают, что авиаузел создает дискриминационные условия при допуске служб такси. Дата рассмотрения пока не назначена, — передает агентство ТАСС.
Комментарии3
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brocer 20 марта 2018 | 23:31
Отдайте добровольно этот порт очередному генералу ФСБ. )) Ну на его сына перепишите. )) ПЗЦ широко шагает по стране под одобрение баранов.
jetsam 20 марта 2018 | 23:34
brocer: да. и еще ключи от телеграм. и от вотсапп, и от квартир...
gordy 20 марта 2018 | 23:53
Опять пришли по душу Каменщика?