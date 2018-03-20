Россгосстрах перестанет спонсировать чемпионат России по футболу
Соглашение, срок которого истекает в июле, не будет продлено. Об этом заявил генеральный директор страховой компании Николаус Фрай. Среди причин такого решения указывается изменение статус «Россгостраха» — акционером группы «Открытие», в которую входит компания, стал Центробанк, это значит, что фактически решения о её расходах принимает государство, пояснил Фрай. Он также добавил, что Российская футбольная премьер-лига сама отказалась от института титульного спонсорства, сообщает газета «Ведомости».
Комментарии21
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nitsahon 20 марта 2018 | 23:05
правильный шаг...
пора и Газпрому прекратить спонсировать Зенит,Шальке-04 etc.
malanoff 20 марта 2018 | 23:08
nitsahon: У меня тоже многие знакомые прекратили спонсировать всё , что связано с Мутко. Просто уже невыносимо. Правда они и раньше то не спонсировали , но это не важно.
aleksandr39 20 марта 2018 | 23:33
nitsahon: Уже лет 30 не хожу на футбол и всех знакомых убеждаю не ходить ,но они вообще никогда не ходили .
com30 20 марта 2018 | 23:56
nitsahon:
Первый пошел.
Грязьпром судя по его плачевному финансовому положению, скоро присоединится выше указному страху и перестанет спонсировать Лигу Чемпионов.
zombeltrud 20 марта 2018 | 23:06
Вован сливает мундиаль. Зрелище для рабов слишком дорого обходится хозяевам. Для того и Скрипаля траванули.
com30 20 марта 2018 | 23:58
zombeltrud:
//Вован сливает мундиаль.//
Согласно новой концепции Вована, если бы у дедушки был мундиаль, он бы был бабушкой!
com30 21 марта 2018 | 00:00
Мундиаль уже лишний, все бакланы сыты и улетели на Мальту.
oneoretwo 20 марта 2018 | 23:08
...это значит, что фактически решения о её расходах принимает государство...
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хреновы у плешивых дела совсем...
nitsahon 20 марта 2018 | 23:47
oneoretwo: здесь все гораздо проще... ЦБ получил Росгосстрах вместе с банком Открытие...и фактически будет заниматься санацией обоих... так что все абсолютно разумно.. и было бы глупо, если бы глубоко убыточная компания (фактически - с гос.участием) выделяла деньги на спонсорство..
com30 21 марта 2018 | 00:03
nitsahon:
// глупо, если бы глубоко убыточная компания//
Конечно глупо, но понты дороже денег.
А на России любят понты, вот и пересидент новичок из последних сил понтами гиперзвуковыми разбрасывается.
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 23:14
Как бы кремлежулики не заставили народонаселение спонсировать.
Введут дополнительные сборы - и привет.
malanoff 20 марта 2018 | 23:22
mikhail_spb_: "Введут дополнительные сборы - и привет."
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Увидят , что ты ударил по футбольному мячу , всё , привет , 2000 рублей в казну. Они уже исходят из презумкции победителей.
begly_ 20 марта 2018 | 23:41
mikhail_spb_:
А чо, по рублю с каждой головы и вот тебе зрелище всему стаду.
com30 21 марта 2018 | 00:06
mikhail_spb_:
//Введут дополнительные сборы - и привет.//
Запросто, сперва спросят, - Вы хотите получить мундиаль?
Путриоты 86% заорут дружно - Да!
Ну так вперед выворачивать карманы.))
echo2011 20 марта 2018 | 23:19
Сначала государство,как в СССР,всё вернёт под свой контроль,а затем нам скажут,что государство не должно финансировать профессиональный спорт.
com30 21 марта 2018 | 00:13
echo2011:
//Сначала государство,как в СССР,всё вернёт под свой контроль//
В капиталистическом государстве как РФ, невозможно все снова сделать государственным. Во первых это будет крах государства, так как государственное управление самое не эффективное и коррупционное, а во вторых ковальчуки-ротенберги и прочие ролдугины не позволят, их пересидент не для того пошел в новички. Но под себя реально могут сгрести все государство с потрохами. Но это будет супер монополия и для россиян станет еще большим горем, чем гос.коррупция.
riots 20 марта 2018 | 23:23
А нельзя было просто сослаться на отсутствие денег ?
Ну или хотя бы пожелать всем хорошего настроения.
andy66 20 марта 2018 | 23:26
Просто подпиндосники какие-то ))
begly_ 20 марта 2018 | 23:45
andy66:
Подпиндосники это те из кремлевских, которые дядям Сэмам из США задницу вылизывают до блеска кошиных яиц, что у них деньги не отобрали, которые они в Америку влили?
mixanazarov 20 марта 2018 | 23:29
Сейчас стали чемпионства продавать , поэтому бабок у федерации завались . В том году Спартак купил , в этом Локомотив. И зрители не в обиде , а то по 20 лет нехера не выигрывают , а бабки есть. В следующем очередь Кадырова .
gригорьич 20 марта 2018 | 23:52
Росгосужас