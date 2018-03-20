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23:01, 20 марта 2018

Россгосстрах перестанет спонсировать чемпионат России по футболу

Соглашение, срок которого истекает в июле, не будет продлено. Об этом заявил генеральный директор страховой компании Николаус Фрай. Среди причин такого решения указывается изменение статус «Россгостраха» — акционером группы «Открытие», в которую входит компания, стал Центробанк, это значит, что фактически решения о её расходах принимает государство, пояснил Фрай. Он также добавил, что Российская футбольная премьер-лига сама отказалась от института титульного спонсорства, сообщает газета «Ведомости».

Комментарии

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nitsahon 20 марта 2018 | 23:05

правильный шаг...
пора и Газпрому прекратить спонсировать Зенит,Шальке-04 etc.

malanoff 20 марта 2018 | 23:08

nitsahon: У меня тоже многие знакомые прекратили спонсировать всё , что связано с Мутко. Просто уже невыносимо. Правда они и раньше то не спонсировали , но это не важно.

aleksandr39 20 марта 2018 | 23:33

nitsahon: Уже лет 30 не хожу на футбол и всех знакомых убеждаю не ходить ,но они вообще никогда не ходили .

com30 20 марта 2018 | 23:56

nitsahon:
Первый пошел.
Грязьпром судя по его плачевному финансовому положению, скоро присоединится выше указному страху и перестанет спонсировать Лигу Чемпионов.

zombeltrud 20 марта 2018 | 23:06

Вован сливает мундиаль. Зрелище для рабов слишком дорого обходится хозяевам. Для того и Скрипаля траванули.

com30 20 марта 2018 | 23:58

zombeltrud:
//Вован сливает мундиаль.//
Согласно новой концепции Вована, если бы у дедушки был мундиаль, он бы был бабушкой!

com30 21 марта 2018 | 00:00

Мундиаль уже лишний, все бакланы сыты и улетели на Мальту.

oneoretwo 20 марта 2018 | 23:08

...это значит, что фактически решения о её расходах принимает государство...
----------------------------------------------
хреновы у плешивых дела совсем...

nitsahon 20 марта 2018 | 23:47

oneoretwo: здесь все гораздо проще... ЦБ получил Росгосстрах вместе с банком Открытие...и фактически будет заниматься санацией обоих... так что все абсолютно разумно.. и было бы глупо, если бы глубоко убыточная компания (фактически - с гос.участием) выделяла деньги на спонсорство..

com30 21 марта 2018 | 00:03

nitsahon:
// глупо, если бы глубоко убыточная компания//

Конечно глупо, но понты дороже денег.
А на России любят понты, вот и пересидент новичок из последних сил понтами гиперзвуковыми разбрасывается.

mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 23:14


Как бы кремлежулики не заставили народонаселение спонсировать.
Введут дополнительные сборы - и привет.

malanoff 20 марта 2018 | 23:22

mikhail_spb_: "Введут дополнительные сборы - и привет."
========================
Увидят , что ты ударил по футбольному мячу , всё , привет , 2000 рублей в казну. Они уже исходят из презумкции победителей.

begly_ 20 марта 2018 | 23:41

mikhail_spb_:

А чо, по рублю с каждой головы и вот тебе зрелище всему стаду.

com30 21 марта 2018 | 00:06

mikhail_spb_:
//Введут дополнительные сборы - и привет.//

Запросто, сперва спросят, - Вы хотите получить мундиаль?
Путриоты 86% заорут дружно - Да!
Ну так вперед выворачивать карманы.))

echo2011 20 марта 2018 | 23:19

Сначала государство,как в СССР,всё вернёт под свой контроль,а затем нам скажут,что государство не должно финансировать профессиональный спорт.

com30 21 марта 2018 | 00:13

echo2011:
//Сначала государство,как в СССР,всё вернёт под свой контроль//
В капиталистическом государстве как РФ, невозможно все снова сделать государственным. Во первых это будет крах государства, так как государственное управление самое не эффективное и коррупционное, а во вторых ковальчуки-ротенберги и прочие ролдугины не позволят, их пересидент не для того пошел в новички. Но под себя реально могут сгрести все государство с потрохами. Но это будет супер монополия и для россиян станет еще большим горем, чем гос.коррупция.

riots 20 марта 2018 | 23:23

А нельзя было просто сослаться на отсутствие денег ?
Ну или хотя бы пожелать всем хорошего настроения.

andy66 20 марта 2018 | 23:26

Просто подпиндосники какие-то ))

begly_ 20 марта 2018 | 23:45

andy66:

Подпиндосники это те из кремлевских, которые дядям Сэмам из США задницу вылизывают до блеска кошиных яиц, что у них деньги не отобрали, которые они в Америку влили?

mixanazarov 20 марта 2018 | 23:29

Сейчас стали чемпионства продавать , поэтому бабок у федерации завались . В том году Спартак купил , в этом Локомотив. И зрители не в обиде , а то по 20 лет нехера не выигрывают , а бабки есть. В следующем очередь Кадырова .

gригорьич 20 марта 2018 | 23:52

Росгосужас

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