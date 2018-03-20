Россгосстрах перестанет спонсировать чемпионат России по футболу

Соглашение, срок которого истекает в июле, не будет продлено. Об этом заявил генеральный директор страховой компании Николаус Фрай. Среди причин такого решения указывается изменение статус «Россгостраха» — акционером группы «Открытие», в которую входит компания, стал Центробанк, это значит, что фактически решения о её расходах принимает государство, пояснил Фрай. Он также добавил, что Российская футбольная премьер-лига сама отказалась от института титульного спонсорства, сообщает газета «Ведомости».