В Швеции и Дании рассматривают возможность бойкота чиновниками Чемпионата мира по футболу в России

Об этом сообщает издание The Local. Окончательное решение пока не принято. Накануне стало известно, что такую идею обсуждают и официальные лица Исландии. Кроме того, в канцелярии президента Польши Анджея Дуды сегодня заявили, что он не поедет на церемонию открытия Чемпионата. Это связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что за покушением стоит Россия. В Лондоне заявили, что британской официальной делегации на Чемпионате мира в России не будет. Эти ограничения не касаются спортсменов.