Z Архив новостей новости
5 20 6 1252
23:01, 20 марта 2018

В Швеции и Дании рассматривают возможность бойкота чиновниками Чемпионата мира по футболу в России

Об этом сообщает издание The Local. Окончательное решение пока не принято. Накануне стало известно, что такую идею обсуждают и официальные лица Исландии. Кроме того, в канцелярии президента Польши Анджея Дуды сегодня заявили, что он не поедет на церемонию открытия Чемпионата. Это связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что за покушением стоит Россия. В Лондоне заявили, что британской официальной делегации на Чемпионате мира в России не будет. Эти ограничения не касаются спортсменов.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

glotov 20 марта 2018 | 23:05

Их чиновники нам тут и не нужны. Особенно , рабы своих чокнутых правителей.

nikitin43 20 марта 2018 | 23:09

glotov: додон приедет ?

oo0oo 20 марта 2018 | 23:52

России пора создать "список Скрипаля", куда следует внести наиболее одиозных чиновников Евросоюза, приложивших руку к разжиганию в мире антироссийской истерии. Ни одно официальное рыло из этого списка не должно допускаться в Россию ни при каких обстоятельствах.

aleksandr39 20 марта 2018 | 23:27

glotov: Чемпионат мира в России буде УЦЕНЕННЫЙ .

mymymy 20 марта 2018 | 23:45

aleksandr39: А если выяснится, что за отравлением стоит Великобритания или, например, США, что сделают чиновники? Пару раз приедут просто так во искупление собственной глупости и подлости?

aleksandr39 21 марта 2018 | 00:05

mymymy: Отравили российские наемники типа Лугового или Ковтуна .

komandarm_68 20 марта 2018 | 23:06

Больше мест для болельщиков в гостиницах )

serhio_25__ 20 марта 2018 | 23:34

komandarm_68: Ужас какой, к нам не приедут те, кого не звали. Как дальше жить?

alehan00074 21 марта 2018 | 00:07

serhio_25__: а кто к тебе приедет то?:))) Похоже Пустые места на трибунах будут забивать г**** ватой по разнарядке как на путинге. Позорище и посмешище:(((
А ФИФА впредь наука - не устраивай ЧМ в отсталых странах бензоколонках да еще с таким ебанутым режимом

mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 23:06


Конечно, должен быть всемирный бойкот этого купленного кремлежуликами на деньги народа чм.
Раз они сами себя незаконно пролонгируют, занимаются убийствами людей по всему миру, а внутри страны отнимают у граждан конституционные права и грабят, а также потонули в допинговом скандале.
Все приезжающие на этот шабаш будут выражать своим присутствием поддержку антинародному режиму.

etofeasko 20 марта 2018 | 23:10

mikhail_spb_:
Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из «близкого круга» олигарха Бориса Березовского. Об этом заявил отец Литвиненко, Вальтер, в эфире программы «Пусть говорят».
Как отмечается, в 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко переправиться из Турции в Великобританию. Вальтер Литвиненко добавил, что Ахмед Закаев, который тогда тоже находился в Лондоне, называл Гольдфарба агентом ЦРУ.

Кто там занимается убийством по всему миру?

aleksandr39 20 марта 2018 | 23:30

etofeasko: Александр Литвиненко был убит Луговым ,об этом завил Митька Песков в программе " пусть говорят " .

salut__521 20 марта 2018 | 23:21

Потихоньку бойкот говняшкинского чемпионата раскручивается. Пока только официальщики кооперируются, ну а там и спортсмены подтянутся...

sveklotron_7 21 марта 2018 | 00:04

salut__521: Ну, а там потихоньку и бюджет на твои посты израсходуется и тебя турнут на помойку...

eduard53 20 марта 2018 | 23:27

Не пойму, в чём цимес чиновничьего бойкота футбола? Разве бюрократы заполняют трибуны стадионов и приносят доход организаторам? Если уж кишка тонка полностью игнорить ЧМ (спортсменами и болельщиками), то неча и щёки надувать ...

spec71205 20 марта 2018 | 23:48

...это будет отличный урок для государства 404 !-рф Главы государства евро союза на себе испытали что такое не обоснованое обвинения! -я лично это пережил ...когда один кричал надо мочить в сортире ...а другой друг первого жирик кричал в думе как базарная хабалка что женщины СЕВЕРНОГО КАВКАЗА рожают террористов! -выходит и женщины Евросоюза тоже рожают террористов но по круче! Не приехать на чемпионат это пол дела! -необходимо чтобы мид государства 404 вместе путиным на коленях просили прощения...и годовой об под!!!

wojskowy Марек Качоровски 20 марта 2018 | 23:54

Про Польшу вранье, Президент Польши заявил, что не поедет на открытие ЧМ, потому что в этот день поляки ни с кем не играют, но если у него будет время, то он хочет поехать и посмотреть на игру своих футболистов. Ну и при чём здесь бойкот?

sveklotron_7 21 марта 2018 | 00:08

wojskowy: Нет уж, все...Карте место!))

sveklotron_7 21 марта 2018 | 00:02

Господи, прошу тебя сделай так, чтобы все чиновничье мудачье с Запада не приехало на ЧМ! А лучше чтоб и журноламеров не было.

valeriy_n 21 марта 2018 | 00:19

Кореец не приедет - у него, как всегда, возникнут проблемы с бронепоездом. Если еще и полевые командиры "трактористов и шахтеров" заартачатся с приездом на открытие ЧМ - туши свет.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5503 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 362 6 6992 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Ряд экспертов полагают, что эта история — многоходовка: с одной стороны, новый виток мировой антироссийской кампании ; с другой — возможность манипулировать Терезой Мэй. Почему? Потому что она теперь заложница своих же силовиков…

5 114 6 5959 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 224 6 13298 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 98 6 6899 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8195 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15536 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6793 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11556 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5692 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8433 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 179 6 16054 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14252 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

18 марта и «непришедшие несогласные» Что дальше? А дальше — делаем то, что должны, и случится, чему суждено. Поднимаем свой голос против безобразий власти. Да, пока нас ждет продолжение зимы. Значит, будем приближать весну…

5 163 6 15432 20.03
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5746 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Новости

Фанаты ЦСКА решили выпустить к матчу с «Арсеналом» майки с надписью «Новичок тур-2018. Продолжение следует…» Надпись будет отсылать к скандалу с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно, веществом из серии «Новичок»...

5 57 6 5575

Популярное за неделю

Новости

Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps…

5 14 6 50042
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 234 6 164780 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 136 6 14979 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 313287 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 191385 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6804651
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3358523

Сегодня в эфире