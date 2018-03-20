В Швеции и Дании рассматривают возможность бойкота чиновниками Чемпионата мира по футболу в России
Об этом сообщает издание The Local. Окончательное решение пока не принято. Накануне стало известно, что такую идею обсуждают и официальные лица Исландии. Кроме того, в канцелярии президента Польши Анджея Дуды сегодня заявили, что он не поедет на церемонию открытия Чемпионата. Это связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что за покушением стоит Россия. В Лондоне заявили, что британской официальной делегации на Чемпионате мира в России не будет. Эти ограничения не касаются спортсменов.
Комментарии20
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glotov 20 марта 2018 | 23:05
Их чиновники нам тут и не нужны. Особенно , рабы своих чокнутых правителей.
nikitin43 20 марта 2018 | 23:09
glotov: додон приедет ?
oo0oo 20 марта 2018 | 23:52
России пора создать "список Скрипаля", куда следует внести наиболее одиозных чиновников Евросоюза, приложивших руку к разжиганию в мире антироссийской истерии. Ни одно официальное рыло из этого списка не должно допускаться в Россию ни при каких обстоятельствах.
aleksandr39 20 марта 2018 | 23:27
glotov: Чемпионат мира в России буде УЦЕНЕННЫЙ .
mymymy 20 марта 2018 | 23:45
aleksandr39: А если выяснится, что за отравлением стоит Великобритания или, например, США, что сделают чиновники? Пару раз приедут просто так во искупление собственной глупости и подлости?
aleksandr39 21 марта 2018 | 00:05
mymymy: Отравили российские наемники типа Лугового или Ковтуна .
komandarm_68 20 марта 2018 | 23:06
Больше мест для болельщиков в гостиницах )
serhio_25__ 20 марта 2018 | 23:34
komandarm_68: Ужас какой, к нам не приедут те, кого не звали. Как дальше жить?
alehan00074 21 марта 2018 | 00:07
serhio_25__: а кто к тебе приедет то?:))) Похоже Пустые места на трибунах будут забивать г**** ватой по разнарядке как на путинге. Позорище и посмешище:(((
А ФИФА впредь наука - не устраивай ЧМ в отсталых странах бензоколонках да еще с таким ебанутым режимом
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 23:06
Конечно, должен быть всемирный бойкот этого купленного кремлежуликами на деньги народа чм.
Раз они сами себя незаконно пролонгируют, занимаются убийствами людей по всему миру, а внутри страны отнимают у граждан конституционные права и грабят, а также потонули в допинговом скандале.
Все приезжающие на этот шабаш будут выражать своим присутствием поддержку антинародному режиму.
etofeasko 20 марта 2018 | 23:10
mikhail_spb_:
Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из «близкого круга» олигарха Бориса Березовского. Об этом заявил отец Литвиненко, Вальтер, в эфире программы «Пусть говорят».
Как отмечается, в 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко переправиться из Турции в Великобританию. Вальтер Литвиненко добавил, что Ахмед Закаев, который тогда тоже находился в Лондоне, называл Гольдфарба агентом ЦРУ.
Кто там занимается убийством по всему миру?
aleksandr39 20 марта 2018 | 23:30
etofeasko: Александр Литвиненко был убит Луговым ,об этом завил Митька Песков в программе " пусть говорят " .
salut__521 20 марта 2018 | 23:21
Потихоньку бойкот говняшкинского чемпионата раскручивается. Пока только официальщики кооперируются, ну а там и спортсмены подтянутся...
sveklotron_7 21 марта 2018 | 00:04
salut__521: Ну, а там потихоньку и бюджет на твои посты израсходуется и тебя турнут на помойку...
eduard53 20 марта 2018 | 23:27
Не пойму, в чём цимес чиновничьего бойкота футбола? Разве бюрократы заполняют трибуны стадионов и приносят доход организаторам? Если уж кишка тонка полностью игнорить ЧМ (спортсменами и болельщиками), то неча и щёки надувать ...
spec71205 20 марта 2018 | 23:48
...это будет отличный урок для государства 404 !-рф Главы государства евро союза на себе испытали что такое не обоснованое обвинения! -я лично это пережил ...когда один кричал надо мочить в сортире ...а другой друг первого жирик кричал в думе как базарная хабалка что женщины СЕВЕРНОГО КАВКАЗА рожают террористов! -выходит и женщины Евросоюза тоже рожают террористов но по круче! Не приехать на чемпионат это пол дела! -необходимо чтобы мид государства 404 вместе путиным на коленях просили прощения...и годовой об под!!!
wojskowy Марек Качоровски 20 марта 2018 | 23:54
Про Польшу вранье, Президент Польши заявил, что не поедет на открытие ЧМ, потому что в этот день поляки ни с кем не играют, но если у него будет время, то он хочет поехать и посмотреть на игру своих футболистов. Ну и при чём здесь бойкот?
sveklotron_7 21 марта 2018 | 00:08
wojskowy: Нет уж, все...Карте место!))
sveklotron_7 21 марта 2018 | 00:02
Господи, прошу тебя сделай так, чтобы все чиновничье мудачье с Запада не приехало на ЧМ! А лучше чтоб и журноламеров не было.
valeriy_n 21 марта 2018 | 00:19
Кореец не приедет - у него, как всегда, возникнут проблемы с бронепоездом. Если еще и полевые командиры "трактористов и шахтеров" заартачатся с приездом на открытие ЧМ - туши свет.