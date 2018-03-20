2 человека погибли и четверо пострадали в результате частичного обрушения дома в Мурманске

Следствие не приводит версию о возможном умышленном взрыве, между тем, стало известно, что один из жителей дома перед происшествием написал на своей странице в соцсети Вконтакте, что 20 марта — это последний день его жизни. Сообщение появилось за два часа до взрыва, сообщает агентство «Интерфакс».

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основная версия следователей – взрыв бытового газа. Количество пострадавших ещё уточняется. Разбор завалов, как ожидается, продлится до утра.