2 человека погибли и четверо пострадали в результате частичного обрушения дома в Мурманске
Следствие не приводит версию о возможном умышленном взрыве, между тем, стало известно, что один из жителей дома перед происшествием написал на своей странице в соцсети Вконтакте, что 20 марта — это последний день его жизни. Сообщение появилось за два часа до взрыва, сообщает агентство «Интерфакс».
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основная версия следователей – взрыв бытового газа. Количество пострадавших ещё уточняется. Разбор завалов, как ожидается, продлится до утра.
Комментарии4
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mixanazarov 20 марта 2018 | 23:23
Раньше топились или вешались , а сейчас как стали в военторгах динамит продавать - всё больше дома взрывают.
Это как Фра́нцевич Гасте́лло, всё хотят врагов с собой на тот свет утащить. Патриотизм мать его .
edun1952 20 марта 2018 | 23:41
Потери от бардака в стране превышают потери от терроризма многократно.
pravdatut 20 марта 2018 | 23:43
Алкогольных дебилов много рождается.
korikov 21 марта 2018 | 00:11
Редакция Эхо Москвы, у вас удивительно специфическая публика, как буд-то отборные наркоманы, или сумасшедшие. Поздравляю, Вы 28 лет работали над тем, чтобы вашими слушателями стали вот эти комментаторы. Долгие года пропаганды воспитали и привлекли вот это в подавляющем большинстве, Вы их заслужили.
И ко всем авторам процитированных ниже комментарием: если что там трагедия произошла, имейте совесть.
mixanazarov
20 марта 2018 | 23:23
Раньше топились или вешались , а сейчас как стали в военторгах динамит продавать - всё больше дома взрывают.
Это как Фра́нцевич Гасте́лло, всё хотят врагов с собой на тот свет утащить. Патриотизм мать его .
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edun1952
20 марта 2018 | 23:41
Потери от бардака в стране превышают потери от терроризма многократно.
0 7
pravdatut
20 марта 2018 | 23:43
Алкогольных дебилов много рождается.
0 7