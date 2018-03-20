В Грозном застрелили мужчину подозреваемого в нападении на полицейского
Согласно официальной версии республиканского управления МВД, неизвестный выстрелил в помощника дежурного отделения городской полиции, после чего был убит ответным огнём. Это произошло в Старопромысловском районе Грозного. Полицейский получил ранение.
Комментарии1
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andreyvitalevich 20 марта 2018 | 22:36
Прикольно там у них - тот, кто умер - тот и террорист, тот, который выжил - сотрудник правоохранительных органов. Лепота.