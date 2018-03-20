Посол России в Лондоне утверждает, что нашим соотечественникам в Великобритании поступают угрозы

Об этом Александр Яковенко сказал в интервью НТВ. По словам посла, речь идёт об угрозах в адрес рядовых россиян, дипломатов и сотрудников СМИ.

Яковенко добавил, что намерен поставить перед британской стороной вопрос о безопасности российских граждан.