Посол России в Лондоне утверждает, что нашим соотечественникам в Великобритании поступают угрозы
Об этом Александр Яковенко сказал в интервью НТВ. По словам посла, речь идёт об угрозах в адрес рядовых россиян, дипломатов и сотрудников СМИ.
Яковенко добавил, что намерен поставить перед британской стороной вопрос о безопасности российских граждан.
Комментарии7
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eternity88 20 марта 2018 | 22:38
Что за жалкое блеянье. От кого угрозы-то поступают, г-н Яковенко? Еще не придумали?
nikitin43 20 марта 2018 | 22:44
eternity88: про кокс мид молчит , а напрасно в этом трафике вся расея.
brocer 20 марта 2018 | 22:38
Ну и правильно. Увидел россиянина в Европе - сообщи полиции. 100% вор.
v_bnd 20 марта 2018 | 22:42
А шо, без угроз ехать на рашку не хотят ? Странно :)
alalrom 20 марта 2018 | 22:45
Ой, кошмар, пускай непрерывно воняющий на ТВ пватриотик Железняк заберёт оттуда своих дочек, спасёт их
Яковенко, противно тебя слушать, как и манюню
sensei54 20 марта 2018 | 22:49
Рядовые россияне в Лондоне - это кто? Из какого ряда?
salut__521 20 марта 2018 | 22:51
Брехливая посредническо-отравительная сволочь...