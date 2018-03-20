Российские дипломаты, высланные из Великобритании, прибыли в Москву

Самолёт приземлился в аэропорту Внуково. Этим рейсом прилетели 23 российских дипломата и члены их семей – всего около 80 человек, сообщает агентство ТАСС.

Лондон выслал российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти считают, что за покушением стоит Россия.