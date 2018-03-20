Российские дипломаты, высланные из Великобритании, прибыли в Москву
Самолёт приземлился в аэропорту Внуково. Этим рейсом прилетели 23 российских дипломата и члены их семей – всего около 80 человек, сообщает агентство ТАСС.
Лондон выслал российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти считают, что за покушением стоит Россия.
Комментарии6
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aleko_1 Александр Королев 20 марта 2018 | 22:36
Кокаин привезли?
hastings 20 марта 2018 | 22:39
Наши герои! Как же они должно быть счастливы вернутся наконец домой, обратно в Россию-матушку из противной им Великобритании.
fikus74 20 марта 2018 | 22:40
добро пожаловать в соленую москву.
kryymsdik 20 марта 2018 | 22:43
Сбитые лётчицы
grishakras 20 марта 2018 | 22:44
Какая неприятность
begly_ 20 марта 2018 | 22:51
В аэропорту их встречали:
члены КремлебюроСС бурными продолжительными аплодисментами...