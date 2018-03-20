США не исключают введения мер в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Вашингтон внимательно следит за ситуацией, говорится в заявлении Госдепартамента, его цитирует агентство «Интерфакс».
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Вашингтон внимательно следит за ситуацией, говорится в заявлении Госдепартамента, его цитирует агентство «Интерфакс».
Комментарии6
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begly_ 20 марта 2018 | 22:35
И введем., а как вы думали?, за косяки надо отвечать пацаны, по пацански.
etofeasko 20 марта 2018 | 22:44
Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из «близкого круга» олигарха Бориса Березовского. Об этом заявил отец Литвиненко, Вальтер, в эфире программы «Пусть говорят».
Как отмечается, в 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко переправиться из Турции в Великобританию. Вальтер Литвиненко добавил, что Ахмед Закаев, который тогда тоже находился в Лондоне, называл Гольдфарба агентом ЦРУ.
А есть опция против себя США санкции ввести?
«Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили», — цитирует Вальтера Литвиненко РИА Новости.
eternity88 20 марта 2018 | 22:36
Бонусом к долгожданному поздравлению от Трампа с очередным "избранием" Pooteen'a
pergamsky Георгий Пичугин 20 марта 2018 | 22:39
В связи с отравлением в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля псевдодемократов Джонсона и Мэй повесить на реях шхун, на Темзе.
fig_wam 20 марта 2018 | 22:49
pergamsky: Вы идиот от рождения? Или это просто служебная необходимость заставляет идиотом притворяться?
idruker 20 марта 2018 | 22:50
pergamsky: идиот