У здания Совета Федерации в Москве неизвестный мужчина попытался поджечь припаркованные автомобили

Он выкрикивал угрозы в адрес Совфеда, сообщает со ссылкой на источник РБК. Собеседник издания в верхней палате сказал, что в результате инцидент пострадал только сам нападавший.



Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что у здания Совета Федерации задержали мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в припаркованные рядом иномарки. Одна из бутылок отскочила от автомобиля, разбилась у его ног, в результате одежда мужчины загорелась. Пламя помогли потушить случайные прохожие. Позже появилась охрана Совета Федерации.