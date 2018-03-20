У здания Совета Федерации в Москве неизвестный мужчина попытался поджечь припаркованные автомобили
Он выкрикивал угрозы в адрес Совфеда, сообщает со ссылкой на источник РБК. Собеседник издания в верхней палате сказал, что в результате инцидент пострадал только сам нападавший.
Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что у здания Совета Федерации задержали мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в припаркованные рядом иномарки. Одна из бутылок отскочила от автомобиля, разбилась у его ног, в результате одежда мужчины загорелась. Пламя помогли потушить случайные прохожие. Позже появилась охрана Совета Федерации.
Комментарии6
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yozhovy_kvach 20 марта 2018 | 22:34
Совфед небось сам всё это и организовал, чтобы люди вспомнили о существовании этой организации, увы не запрещенной на территории РФ.
nelibermot17 20 марта 2018 | 22:38
"Одна из бутылок отскочила от автомобиля, разбилась у его ног, в результате одежда мужчины загорелась. "
Хомячки Навального бездарны во всём )))
jetsam 20 марта 2018 | 22:34
типа протестовал, что пахану приписали слишком мало, надо было 87% а не 78
abuvgrobu 20 марта 2018 | 22:36
Опять режим напал на мирного поджигателя-правозащитника...
pushok1971 20 марта 2018 | 22:40
Ярош с визитками, не?
sensei54 20 марта 2018 | 22:46
Карбонарий...