Олега Навального, отбывающего наказание по делу о мошенничестве, перевели в штрафной изолятор

Об этом «Эху Москвы» сообщил его брат, политик Алексей Навальный. По его словам, формальным поводом для перевода стал тот факт, что заключенный сидел за столом после отбоя.

Олег Навальный является политзаключённым и с ним обращаются именно как с политическим заключённым, отметила в интервью «Эху Москвы» главный редактор «The New Times» Евгений Альбац.

Накануне телеведущая и политик Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными и потребовала их освобождения. Там было, в том числе имя Олега Навального.