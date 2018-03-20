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Эксклюзив Эха 22:04, 20 марта 2018

Олега Навального, отбывающего наказание по делу о мошенничестве, перевели в штрафной изолятор

Об этом «Эху Москвы» сообщил его брат, политик Алексей Навальный. По его словам, формальным поводом для перевода стал тот факт, что заключенный сидел за столом после отбоя.

Олег Навальный является политзаключённым и с ним обращаются именно как с политическим заключённым, отметила в интервью «Эху Москвы» главный редактор «The New Times» Евгений Альбац.

Накануне телеведущая и политик Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными и потребовала их освобождения. Там было, в том числе имя Олега Навального.

Комментарии

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xoxlolox 20 марта 2018 | 22:08

С какой поры мы деградировали до того, что не верим Навальному и требуем от него каких-то доказательств?

kolian_______1975 20 марта 2018 | 22:10

запах 37 года все четче и четче

xoxlolox 20 марта 2018 | 22:16

kolian_______1975: А жопу майкой не вытирать не пробовал!? Глядишь и запаха не будет!)))

varz 20 марта 2018 | 22:24

xoxlolox: ты свой секрет чистоты никому не рассказывай! будешь выгодно отличаться от чухонцев. Кстати, сам то давно перестал сидеть за столом после отбоя?

old44 20 марта 2018 | 22:32

xoxlolox: у сортирно- мочильных одна тема - фекалии

el_borz 20 марта 2018 | 22:34

xoxlolox: Видимо, жопа твоя стезя, твоя стихия..везде, в комментах, на аве...да дырявый?

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